舊金山華人組織表態反對市長削減警局撥款（視頻）

舊金山市長布里德早前提出在未來的預算中,削減警察局及縣警局共1.2億元的撥款,用來資助非洲裔社區的發展,華人社區組織周五表態反對市長這個計劃。

本月初,鍾紹元在華埠Stockton街的商店被無家可歸者騷擾,他表示 當時有顧客正在付款,該名男子就走過來,要求顧客給他5元。

鍾紹元說:「我就叫他,你不要騷擾我的客人,麻煩你出去,他就真的走,但他行了兩步,走回頭,他說我一會會再來,是搞你。」

鍾紹元後來發現,該名流浪漢當日同樣要脅其他商戶,問他們拿錢,不然會用刀傷害他們,他後來報警求助,警方很快到場處理。

鍾紹元說:「老實說,最近這一兩年,警察來就很快,真的會跟進,而且很多雙語,說廣東話,或者國語,是很好的,但如果你說市政府又削減,我不知道減成怎樣,我就不希望回到以前的地步,打個電話報警 要幾小時才來。」

布里德提出的預算案中,主要的削減來自警察學校,以及不就目前警隊內部的空缺招聘,至於各地區分局的資源會否受影響仍然是未知之數。

舊金山華埠商戶聯合協會周五公開表態,反對市府削減警局經費的預算,會長邵旗謙(Ed Siu)表示,知道削減是勢在必行,但希望市長顧及華裔社區的意見,怎樣削減都要保障華埠、北岸區及聯合廣場一帶的警力不受影響。

邵旗謙說:「如果有個訊息讓外界知道,我們的警力減了或者是削減了,無形之中就告訴大家,華埠這個地方是”無掩雞籠”,變了會再一次進來侵犯我們華埠。」

邵旗謙指,華埠近來的治安明顯有改善,巡警人數由兩年前的3人增加到現時的9人,警民之間的關係亦慢慢建立起來。

為了確保華埠的警力不減,商戶聯合向市長、警察局局長、市參事佩斯金及中央警局等發公開信表達意見,華埠13間商舖負責收集商戶及居民的簽名,協會一星期後會將簽名交給市府。

市長辦公室回覆本台查詢時指,感謝商戶表達他們的擔憂,她會確保華埠繼續得到警力方面的支援。

布里德支持並重視警隊,亦不希望削減警校開支,不然到了2023年,預計警員人數會跌至約1,600人,是14年來的最低,警隊改革讓社工及心理醫生等人分擔警員的工作,讓警員能集中處理治安問題。

代表華埠的市參事佩斯金亦強硬回應,指會盡一切辦法確保華埠的警力不變。

