舊金山華人組織表態反對市長削減警局撥款（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市長布里德早前提出在未來的預算中，削減警察局及縣警局共1.2億元的撥款，用來資助非洲裔社區的發展，華人社區組織周五表態反對市長這個計劃。

本月初，鍾紹元在華埠Stockton街的商店被無家可歸者騷擾，他表示 當時有顧客正在付款，該名男子就走過來，要求顧客給他5元。

鍾紹元說：「我就叫他，你不要騷擾我的客人，麻煩你出去，他就真的走，但他行了兩步，走回頭，他說我一會會再來，是搞你。」

鍾紹元後來發現，該名流浪漢當日同樣要脅其他商戶，問他們拿錢，不然會用刀傷害他們，他後來報警求助，警方很快到場處理。

鍾紹元說：「老實說，最近這一兩年，警察來就很快，真的會跟進，而且很多雙語，說廣東話，或者國語，是很好的，但如果你說市政府又削減，我不知道減成怎樣，我就不希望回到以前的地步，打個電話報警 要幾小時才來。」

布里德提出的預算案中，主要的削減來自警察學校，以及不就目前警隊內部的空缺招聘，至於各地區分局的資源會否受影響仍然是未知之數。

舊金山華埠商戶聯合協會周五公開表態，反對市府削減警局經費的預算，會長邵旗謙（Ed Siu）表示，知道削減是勢在必行，但希望市長顧及華裔社區的意見，怎樣削減都要保障華埠、北岸區及聯合廣場一帶的警力不受影響。

邵旗謙說：「如果有個訊息讓外界知道，我們的警力減了或者是削減了，無形之中就告訴大家，華埠這個地方是”無掩雞籠”，變了會再一次進來侵犯我們華埠。」

邵旗謙指，華埠近來的治安明顯有改善，巡警人數由兩年前的3人增加到現時的9人，警民之間的關係亦慢慢建立起來。

為了確保華埠的警力不減，商戶聯合向市長、警察局局長、市參事佩斯金及中央警局等發公開信表達意見，華埠13間商舖負責收集商戶及居民的簽名，協會一星期後會將簽名交給市府。

市長辦公室回覆本台查詢時指，感謝商戶表達他們的擔憂，她會確保華埠繼續得到警力方面的支援。

布里德支持並重視警隊，亦不希望削減警校開支，不然到了2023年，預計警員人數會跌至約1,600人，是14年來的最低，警隊改革讓社工及心理醫生等人分擔警員的工作，讓警員能集中處理治安問題。

代表華埠的市參事佩斯金亦強硬回應，指會盡一切辦法確保華埠的警力不變。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。