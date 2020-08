灣區山火幸沒迅速擴大 消防局發現詐騙網頁

【KTSF 陳嘉琪報道】

由於周日晚的閃電及不穩定的風勢沒有預期般的強烈,灣區三場主要的山火,火勢幸好沒有迅速擴大,北灣Napa及Sonoma縣放寬部分地區的疏散令,有消防指揮官救火時,被賊人偷走錢包,並在他銀行戶口提錢,有人更在網上設立專頁,聲稱幫助該名消防員籌款,不過當局表明沒有籌款這回事,純屬騙案,呼籲民眾不要上當。

橫跨北灣5個縣,火場面積是加州史上第二大的LNU山火,焚燒面積超過35萬英畝,比起洛杉磯的面積還要大,暫時有22%的火場面積受控。

加州森林及防火局Cal Fire表示,助燃山火的閃電及強風沒有預期中強烈,加上周一的空氣比較濕潤,有助消防員救火,但未來的天氣變化較難預測,亦是局方的擔憂之一。

另外,當局周一在Solano縣再發現一具遺體,他的身分有待確認,LNU山火的累計死亡人數增至5人,另外有4人受傷。

LNU山火至今焚毀871座建築,另外231座建築損毀,LNU山火3個主要火場,其中較小型的Meyers山火已經95%受控,消防部放寬部分Napa及Sonoma縣的疏散令,不過另外兩個面積較大的火場蔓延至Healdsburg的Hennessy山火及Walbridge山火,分別有26%及5%受控。

至於另一場橫跨南灣Santa Clara及東灣多個縣的SCU山火,至今焚毀超過347,000英畝,是加州史上第三大山火,有10%火場受控,由於焚燒的地區主要是郊外,暫時有12座建築焚毀,不過山火不斷蔓延,Morgan Hill及Fremont部分社區亦接到緊急撤離令。

此外,焚燒San Mateo縣南部及Santa Cruz縣的CZU山火,焚燒面積有78,000英畝,有一人死亡,燒毀231座建築物,13%的火場面積受控。

一名消防指揮官救火時,被賊人闖入他的車輛,偷走他的錢包,並從他的銀行戶口拿錢,周一有人在網上設立專頁,聲稱幫這名消防員籌款支持他,Cal Fire澄清這是騙案,絕對沒有籌款的事,呼籲公眾不要上當。

受到多場山火的影響,灣區的空氣質素,特別是北灣、東灣及南灣仍處於不健康的水平,所有有呼吸系統毛病、兒童及長者等如非必要,盡量不要外出,愛惜空氣日警告將一直維持至周三,灣區近200個公園郊外空間等亦因山火而被逼關閉。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。