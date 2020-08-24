灣區山火幸沒迅速擴大 消防局發現詐騙網頁

【KTSF 陳嘉琪報道】

由於周日晚的閃電及不穩定的風勢沒有預期般的強烈，灣區三場主要的山火，火勢幸好沒有迅速擴大，北灣Napa及Sonoma縣放寬部分地區的疏散令，有消防指揮官救火時，被賊人偷走錢包，並在他銀行戶口提錢，有人更在網上設立專頁，聲稱幫助該名消防員籌款，不過當局表明沒有籌款這回事，純屬騙案，呼籲民眾不要上當。

橫跨北灣5個縣，火場面積是加州史上第二大的LNU山火，焚燒面積超過35萬英畝，比起洛杉磯的面積還要大，暫時有22%的火場面積受控。

加州森林及防火局Cal Fire表示，助燃山火的閃電及強風沒有預期中強烈，加上周一的空氣比較濕潤，有助消防員救火，但未來的天氣變化較難預測，亦是局方的擔憂之一。

另外，當局周一在Solano縣再發現一具遺體，他的身分有待確認，LNU山火的累計死亡人數增至5人，另外有4人受傷。

LNU山火至今焚毀871座建築，另外231座建築損毀，LNU山火3個主要火場，其中較小型的Meyers山火已經95%受控，消防部放寬部分Napa及Sonoma縣的疏散令，不過另外兩個面積較大的火場蔓延至Healdsburg的Hennessy山火及Walbridge山火，分別有26%及5%受控。

至於另一場橫跨南灣Santa Clara及東灣多個縣的SCU山火，至今焚毀超過347,000英畝，是加州史上第三大山火，有10%火場受控，由於焚燒的地區主要是郊外，暫時有12座建築焚毀，不過山火不斷蔓延，Morgan Hill及Fremont部分社區亦接到緊急撤離令。

此外，焚燒San Mateo縣南部及Santa Cruz縣的CZU山火，焚燒面積有78,000英畝，有一人死亡，燒毀231座建築物，13%的火場面積受控。

一名消防指揮官救火時，被賊人闖入他的車輛，偷走他的錢包，並從他的銀行戶口拿錢，周一有人在網上設立專頁，聲稱幫這名消防員籌款支持他，Cal Fire澄清這是騙案，絕對沒有籌款的事，呼籲公眾不要上當。

受到多場山火的影響，灣區的空氣質素，特別是北灣、東灣及南灣仍處於不健康的水平，所有有呼吸系統毛病、兒童及長者等如非必要，盡量不要外出，愛惜空氣日警告將一直維持至周三，灣區近200個公園郊外空間等亦因山火而被逼關閉。

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