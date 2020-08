【KTSF】

受到疫情影響,航空旅客流量大幅減少,美國航空(American Airlines)宣布將暫時停飛15個城市的航線。

疫情導致旅客出行需求大幅減少,AA將從10月7日到11月3日停飛15個小型城市,受影響的城市人口規模從3萬到50萬人之間,包括德州的Fort Worth、北卡的Greenville等,加州沒有受影響。

AA表示,這只是第一步,未來幾個星期還會評估情況,進一步做出航班調整。

