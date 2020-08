影評：韓國驚悚片《感染半島》商業味更濃

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

四年前的韓國驚悚片《屍速列車》轟動全球,續集《感染半島》是否能夠比美原作?

南韓工業研究引發的僵屍災難,已經導致整個南韓淪陷。同北韓的邊界封鎖,也正好將僵屍病毒侷限在南韓部分的朝鮮半島。災難發生後,正錫同姊姊一家人乘軍船往日本避難。但途中,船上也爆發感染事件,只剩下正錫和姊夫哲民。兩人後來轉到香港,在當地人歧視的眼光中過難民生活。一天,接到一個發財機會。黑社會老大要取回一輛貨車中的大量美金,要是正錫和一組南韓人能夠將這筆錢取出,將能分享收益,成為百萬富翁,脫離困境。

正錫和哲民偷運回半島,過程中必須躲過快得驚人的僵屍追逐,也遇到一個在城市中生活的家庭。原來半島也還有南韓人住,大家已經懂得僵屍的特性,懂得和他們共存。但也正是人性主導著這人間地獄,也有一群人在那裡過著無法無天的生活。正錫是否能夠達到任務,過程中是否能夠向姊夫贖罪?

導演兼編劇延尚昊,和四年前的《屍速列車》比較,和僵屍的搏鬥擴展到整個南韓城市。不論是逃避僵屍或是一班無政府主義者,加入動感十足的汽車追逐鏡頭。而在無政府主義者神經質的生活中,也看到人性的墮落,都帶有似曾相識的感覺,所以也失去原創性。主人翁想贖罪,擺脫陰影的舉動也有些許煽情。感覺無法和《屍速列車》中的父女感情相比。正也是這樣,也較接近一般的商業片,看了就算。

《屍速列車之感染半島 Peninsula》汽車追逐鏡頭和槍戰都多了,商業味道更濃。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在聖荷西的汽車戲院Capitol Drive-in 上映。觀眾也可以透過Apple iTunes 在家租看。

電影目前可以透過主要的串流平台,例如Amazon Prime Video、Google Play、Apple TV 、Vudu 等地方租看或購買觀看。

電影網頁:https://www.wellgousa.com/films/train-to-busan-presents-peninsula

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

More is not better in the “Train to Busan” sequel “Peninsula”

“Screening Room” reviews “Train to Busan: Peninsula”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.wellgousa.com/films/train-to-busan-presents-peninsula