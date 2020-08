華社領袖尹集成北灣尹氏莊園在山火中燒毀（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

華裔社區領袖尹集成位於Vacaville的尹氏莊園在山火中被燒毀一半,尹集成在警方的特別允許下進入莊園接受本台的專訪,雖然尹氏夫婦年紀都已經大了,但是他們秉持當年移民來美奮鬥的精神,要將莊園重新建立起來。

尹集成帶本台攝影記者查看莊園被燒毀的部分,讓他最心痛驚訝的就是,莊園內最大的建築全毀。

尹集成說:「很驚訝燒這麼多,但是我們園莊也幸運,園莊一大半草木燒了,尤其是華人亞裔社區用的最大的聚會房子燒掉了,我們覺得很驚訝很淒慘,但是想到還有幾千幾萬人在大火裡面也是受害者,我們覺得很責任感,如何重新把社區重新建回來,尤其是尹家莊。」

伊集成太太說:「今天我心情不一樣,這是我第一次回來,今天煙霧很多,這是我第一次看到損失。」

尹集成是在周三半夜3點多發現大火,後來跟太太撤離到女兒位於Davis的家,由於尹氏莊園在當地的名氣及重要性,消防人員也盡力的搶救。

伊集成太太說:「我們在這邊20多年,我們跟社區的關係非常好,這次我非常感動的就是,火災來的時候,一層一層每小時在進展,心情非常惡劣,但是大家對我們很關心,我們很安慰。」

尹集成早年移民來美,跟大部分華裔留學生一樣,選擇當工程師,後來被裁員,跟太太決定經商,開了第一家麥當勞,也開始了跟主流社會合作,後續又開了多家店,在華裔社區很多人稱他是「麥當勞大王」,2001年還跟多位矽谷人士成立亞太公共事務聯盟,簡稱APAPA。

尹集成跟家人30年前在Vacaville買下這塊地,親手建起了40英畝的莊園,莊園除了舉辦婚禮及大型活動,也成了許多亞太裔政治活動的場地,他說建立莊園的目的。

尹集成說:「我們是為家庭社區,還有美國建設的,我們要報答這個國家,第二我們要表現中國移民,跟其他移民一樣,我們繼續建設美國。」

尹集成今年85歲,妻子80歲,雖然看到莊園被燒很心痛,但是當年追求美國夢的精神,讓他們決定要重建莊園。

伊集成太太說:「我們雖然年紀大了,一半被摧毀,還好還可以重建,我今天觀察一下,我有信心我們這麼大的年紀,可以重新開始重新努力,我希望我們在餘年還有精力替社會服務。」

尹集成夫婦說,莊園是屬於大家的,希望莊園精神繼續下去,因為這代表美國人的奮鬥精神,他們打算成立基金會,重建後的莊園要捐給大眾使用。

