華社領袖尹集成北灣尹氏莊園在山火中燒毀（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

華裔社區領袖尹集成位於Vacaville的尹氏莊園在山火中被燒毀一半，尹集成在警方的特別允許下進入莊園接受本台的專訪，雖然尹氏夫婦年紀都已經大了，但是他們秉持當年移民來美奮鬥的精神，要將莊園重新建立起來。

尹集成帶本台攝影記者查看莊園被燒毀的部分，讓他最心痛驚訝的就是，莊園內最大的建築全毀。

尹集成說：「很驚訝燒這麼多，但是我們園莊也幸運，園莊一大半草木燒了，尤其是華人亞裔社區用的最大的聚會房子燒掉了，我們覺得很驚訝很淒慘，但是想到還有幾千幾萬人在大火裡面也是受害者，我們覺得很責任感，如何重新把社區重新建回來，尤其是尹家莊。」

伊集成太太說：「今天我心情不一樣，這是我第一次回來，今天煙霧很多，這是我第一次看到損失。」

尹集成是在周三半夜3點多發現大火，後來跟太太撤離到女兒位於Davis的家，由於尹氏莊園在當地的名氣及重要性，消防人員也盡力的搶救。

伊集成太太說：「我們在這邊20多年，我們跟社區的關係非常好，這次我非常感動的就是，火災來的時候，一層一層每小時在進展，心情非常惡劣，但是大家對我們很關心，我們很安慰。」

尹集成早年移民來美，跟大部分華裔留學生一樣，選擇當工程師，後來被裁員，跟太太決定經商，開了第一家麥當勞，也開始了跟主流社會合作，後續又開了多家店，在華裔社區很多人稱他是「麥當勞大王」，2001年還跟多位矽谷人士成立亞太公共事務聯盟，簡稱APAPA。

尹集成跟家人30年前在Vacaville買下這塊地，親手建起了40英畝的莊園，莊園除了舉辦婚禮及大型活動，也成了許多亞太裔政治活動的場地，他說建立莊園的目的。

尹集成說：「我們是為家庭社區，還有美國建設的，我們要報答這個國家，第二我們要表現中國移民，跟其他移民一樣，我們繼續建設美國。」

尹集成今年85歲，妻子80歲，雖然看到莊園被燒很心痛，但是當年追求美國夢的精神，讓他們決定要重建莊園。

伊集成太太說：「我們雖然年紀大了，一半被摧毀，還好還可以重建，我今天觀察一下，我有信心我們這麼大的年紀，可以重新開始重新努力，我希望我們在餘年還有精力替社會服務。」

尹集成夫婦說，莊園是屬於大家的，希望莊園精神繼續下去，因為這代表美國人的奮鬥精神，他們打算成立基金會，重建後的莊園要捐給大眾使用。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。