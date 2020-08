在家工作過久有在職人士開始感到心力交瘁

【KTSF 吳宇斌報導】

自疫情在3月於美國爆發,數以百萬計的人都需要在家工作,不少人感受到隔離感、疲累,時間久了就會出現心力交瘁。

在疫情開始居家抗疫令剛實施的時候,在家工作都仍然能夠讓大家輕鬆笑一下,但5個月之後,很多人都開始笑不出來。

Curacubby行政總裁Steven Khuong說:「剛開始好像是一個遠離辦公室的假期,但現在已經變成好像…,我不想用『監禁』這個詞,因為聽起來太負面,但真的開始感覺像那樣*

Khuong是一間向學前教育班和托兒機構提供IT和支付服務的初創公司行政總裁,他說公司有些員工開始出現有情緒的問題。

Khuong說:「我們所有員工都是了不起的,而且我知道他們很有韌力,但6個人有4個來跟我們說,他們可能將出現情緒崩潰,當你在一個沒有物理距離的環境中,所有東西都好像給你一個感覺,就是一天的工作還沒有結束*

國家經濟研究局分析,在北美、歐洲和中東的僱員在家工作的情況,分析顯示,在7月份,在家工作意味著一個人的工作天的工作時間多了48.5分鐘,部分原因是在下班之後仍然繼續發郵件,而且對於很多人來說,這個不是一個正常的在家工作情況,尤其是家中有小孩的人。

賓夕法尼亞沃頓大學管理學教授Peter Cappelli說:「如果你有學齡兒童在家,要同時和小孩一起做學校作業,你又要辦公務,那就是你同時間做兩份工作,而且很多都是新的挑戰,不是一個很平衡的試驗

另外一個問題就是說服員工去休息,紐約有一間風險投資公司這個月需要關閉兩周來讓員工休息,而有些則開始嘗試一個星期4天工作每天10個小時。

公司行政總裁指,這樣能夠讓你在家工作中,工作和生活有個明顯的界線,能讓兩者平衡。

而Steven則計劃不同的線上活動給員工,幫助提升士氣,甚至和一個客戶合作,給員工提供托兒服務。

