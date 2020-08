世衛指年輕人感染新型肺炎比率升至15%

【KTSF 吳宇斌報導】

世衛周四表示,歐洲地區每天平均新增約26,000宗新型肺炎病例,疫情再爆發的風險從未遠去,並示警全球15至24歲年輕人,感染比例已自2月的4.5%,上升到7月中旬的15%。

世衛歐洲區辦事處主任Hans Kluge周四在哥本哈根的視訊記者會上表示,疫情重創歐洲,各國透過封城及關閉學校等努力阻止病毒蔓延,但各國在放鬆公共衛生和社交距離政策後,民眾開始鬆懈,因此仍面對疫情威脅。

他指出,歐洲地區過去2個月病例回升,目前每天平均新增約26,000宗確診。

根據最新數據,全球15至24歲的族群,感染比例自2月底的4.5%上升到7月中旬的15%,警告年輕人低風險並不代表零風險。

他說非常擔憂愈來愈多年輕人染疫,呼籲年輕人應該在阻止病毒傳播中扮演更重要角色,例如與其他人互動時戴上口罩,遠離擁擠的酒吧和大型聚會等。

隨著將逐漸進入秋季,Kluge認為接下來全球將面臨學生安全重返學校,以及即將來臨的流感季節的挑戰。

至於在流感方面,他認為今年促進高風險人群的流感疫苗接種特別重要,因為醫護人員已不堪重負,必須讓老年人在安全的環境中及早接種流感疫苗。

根據世衛統計,迄今為止全球確診病例累計超過2,200萬宗,死亡人數超過78.2萬人。

