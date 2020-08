【KTSF 黃恩光報導】

國家氣象局預測這個週末有機會再發生雷暴,並且會伴隨著強風,氣象局對整個灣區發出火災預警,星期日早上起生效。

氣象局指出,一股熱帶風暴剩餘的水氣週末抵達,加州中部沿岸地區以及灣區,預測星期日和星期一有機會出現旱天雷,容易引發新的山火。

另外,雷暴會導致大風最高風速可達到每小時40到60多英里,強風促使山火火勢蔓延,對於救火工作非常不利。

預測星期一晚有些微機會出現新一輪的雷暴,火災預警由星期日早上直至星期二早上生效。

