美國首次申領失業金人數回升 經濟未脫困

美國上星期首次申領州政府失業金人數又回升,達到110萬,有經濟專家指出,申領失業金人數再次上升,意味著經濟仍未脫離困境。

經濟專家指出,在疫情反彈期間,許多商業仍然全面或局部關閉,以致有些商業無力支付所有員工薪金或租金,而股市上升,以為經濟衰退最壞時刻已經過去,這個可能是言之過早。

也有專家認為,領取失業金人數重上過百萬人,即是提醒國會,經濟持續需要紓困救助,如果國會不再繼續推出紓困法案,這個負擔應該由聯儲局出手,透過金融貨幣政策來支撐經濟。

目前國會正在休會,兩黨就紓困法案的規模,以及如何救助失業人士方面分歧仍然很大。

國會民主黨人希望聯邦繼續發放每週600元失業紓困金,但共和黨人就堅持聯邦這600元應該有條件限制地減到200元,即是 部份應該由州政府分擔,但問題是有些州份喊窮無力支付,令到紓困法案陷入僵局。

