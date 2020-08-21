美國首次申領失業金人數回升 經濟未脫困

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美國上星期首次申領州政府失業金人數又回升，達到110萬，有經濟專家指出，申領失業金人數再次上升，意味著經濟仍未脫離困境。

經濟專家指出，在疫情反彈期間，許多商業仍然全面或局部關閉，以致有些商業無力支付所有員工薪金或租金，而股市上升，以為經濟衰退最壞時刻已經過去，這個可能是言之過早。

也有專家認為，領取失業金人數重上過百萬人，即是提醒國會，經濟持續需要紓困救助，如果國會不再繼續推出紓困法案，這個負擔應該由聯儲局出手，透過金融貨幣政策來支撐經濟。

目前國會正在休會，兩黨就紓困法案的規模，以及如何救助失業人士方面分歧仍然很大。

國會民主黨人希望聯邦繼續發放每週600元失業紓困金，但共和黨人就堅持聯邦這600元應該有條件限制地減到200元，即是 部份應該由州政府分擔，但問題是有些州份喊窮無力支付，令到紓困法案陷入僵局。

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