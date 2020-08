美國疫情稍為緩和 衛生官員呼籲民眾勿鬆懈

【KTSF 江良慧報導】

美國大部分的州分近日疫情似乎稍為緩和,新增個案數字大多下降,或者維持穩定,雖然有正面的跡象,但聯邦衛生官員提醒民眾,目前仍然未能鬆懈,要繼續保持社交距離和戴口罩。

新型肺炎個案在20個州正在下降,在另外18個州則維持平穩,專家說,數據顯示,戴口罩和保持社交距離有助抗疫。

聯邦衛生部助理部長Brett Giroir說:「我們絕對要勤奮地遵守公共衛生建議,否則又會再次爆發。」

不過在部分州份,包括密蘇里、佛蒙特和夏威夷,個案卻正在上升。

檀香山市長Kirk Caldwell說:「Oahu島上室內外都不能有社交聚會。」

而隨著開學日逐漸迫近,不少教師都表示擔心,在底特律,由於擔心市府未能提供足夠保護,教師工會批准發動安全罷工。

底特律教師聯會代表Lakia Wilson說:「工會今天採取的行動,並非我們想做的行動,而是我們要做的行動。」

對校園內的學生來說,規則嚴格都是有原因的,有10多個州的大學都報告有群組感染,部分歸咎與聯誼組織,康涅狄格州大學發生宿舍內未經批准聚會,事後校方命令所有學生要離開校園內的宿舍。

堪薩斯州衛生及環境局局長Lee Norman說:「坦白講,我基本上已放棄兄弟會和姐妹會成員,你問他們該怎樣做去抑制新型肺炎病毒,他們可以背誦正確要做的事,但他們卻不會照做,年輕人認為自己是無敵的。」

