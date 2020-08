醫生講解山火煙霧對健康的危害（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

山火形成的煙霧散播在空氣中,對原本就有呼吸系統疾病或心臟病患者造成更嚴重危害,而吸入煙塵微粒是否也會加重新冠肺炎患者的病情呢?來聽聽舊金山加大的醫生怎麼說。

舊金山加大的醫生表示,山火形成的煙塵散發在空氣中的微粒值,如果達到PM2.5會危害人們的呼吸系統,甚至會進入肺部引發炎症,而PM2.5以微米計算,要比人類頭髮的直徑小大約20到30倍。

舊金山加大職業與環境醫學專業教授John Balmes醫生說:「所以這是非常微小的顆粒,他們可以進入深肺,導致氧化應激/壓力,是一種化學傷害,對氣道和肺內壁的造成氣道炎症,氣道炎症是有害的,尤其是對已有心臟和肺病的人,哮喘大概就是一個最好例子。」

醫生說,哮喘是一種呼吸系統疾病,多數是因為過敏引發,但也有可能是其他因素導致,因此已患有哮喘的人,如果吸入山火形成的煙塵微粒,會增加引發哮喘的機率或其他呼吸系統疾病。

Balmes醫生說:「暴露於這些微粒中,會增加下呼吸道感染的風險,我的意思是急性支氣管炎,傳染性支氣管炎或肺炎,這是深肺感染。」

雖然還不確定山火煙塵是否會加重新冠肺炎的症狀,甚至令病情惡化,但是從最近一些研究來看,不排除其可能性。

舊金山加大肺與重症監護部副教授Stephanie Christenson醫生說:「一兩個研究報告指出,空氣污染有可能增加感染新冠病毒機率,加重病情和死亡率。」

研究還發現,吸入煙塵微粒長期來講會延長症狀,令病人的康復時間變長,更嚴重的甚至需要入院治療。

數據顯示,每年山火和高溫季節,患心臟病到醫院就診的人數也相應增加,此外,患有糖尿病、肥胖症、高血壓的人,也容易增加患病機率,醫生因此提醒以上患者,應堅持服藥,以降低發病的風險。

醫生還說,布口罩或一次性口罩,不能完全阻隔煙塵中的微粒,所以還要採取其它預防措施。

Balmes醫生說:「大家應該盡可能待在家中,在山火煙塵令空氣品質不好時,留在家中關上窗戶,打開通風系統循環流通。」

醫生還建議,若要清除房間內的煙塵微粒,購買一台空氣淨化器,或高效微粒過濾器,也能有助改善房間空氣品質。

