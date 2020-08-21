醫生講解山火煙霧對健康的危害（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

山火形成的煙霧散播在空氣中，對原本就有呼吸系統疾病或心臟病患者造成更嚴重危害，而吸入煙塵微粒是否也會加重新冠肺炎患者的病情呢？來聽聽舊金山加大的醫生怎麼說。

舊金山加大的醫生表示，山火形成的煙塵散發在空氣中的微粒值，如果達到PM2.5會危害人們的呼吸系統，甚至會進入肺部引發炎症，而PM2.5以微米計算，要比人類頭髮的直徑小大約20到30倍。

舊金山加大職業與環境醫學專業教授John Balmes醫生說：「所以這是非常微小的顆粒，他們可以進入深肺，導致氧化應激/壓力，是一種化學傷害，對氣道和肺內壁的造成氣道炎症，氣道炎症是有害的，尤其是對已有心臟和肺病的人，哮喘大概就是一個最好例子。」

醫生說，哮喘是一種呼吸系統疾病，多數是因為過敏引發，但也有可能是其他因素導致，因此已患有哮喘的人，如果吸入山火形成的煙塵微粒，會增加引發哮喘的機率或其他呼吸系統疾病。

Balmes醫生說：「暴露於這些微粒中，會增加下呼吸道感染的風險，我的意思是急性支氣管炎，傳染性支氣管炎或肺炎，這是深肺感染。」

雖然還不確定山火煙塵是否會加重新冠肺炎的症狀，甚至令病情惡化，但是從最近一些研究來看，不排除其可能性。

舊金山加大肺與重症監護部副教授Stephanie Christenson醫生說：「一兩個研究報告指出，空氣污染有可能增加感染新冠病毒機率，加重病情和死亡率。」

研究還發現，吸入煙塵微粒長期來講會延長症狀，令病人的康復時間變長，更嚴重的甚至需要入院治療。

數據顯示，每年山火和高溫季節，患心臟病到醫院就診的人數也相應增加，此外，患有糖尿病、肥胖症、高血壓的人，也容易增加患病機率，醫生因此提醒以上患者，應堅持服藥，以降低發病的風險。

醫生還說，布口罩或一次性口罩，不能完全阻隔煙塵中的微粒，所以還要採取其它預防措施。

Balmes醫生說：「大家應該盡可能待在家中，在山火煙塵令空氣品質不好時，留在家中關上窗戶，打開通風系統循環流通。」

醫生還建議，若要清除房間內的煙塵微粒，購買一台空氣淨化器，或高效微粒過濾器，也能有助改善房間空氣品質。

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