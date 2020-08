【KTSF】

共和黨總統提名大會將在下周一登場,將提名特朗普競選連任,而特朗普周四則到賓州造勢,他也多次在演講中抨擊拜登。

特朗普說:「他花了過去半世紀在華府出賣我們的國家,搶走了我們的工作,讓其他國家偷走我們的工作,墨西哥和中國都是,他偷了我們工作,已經在華府47年,現在說要回來做改變,我不以為然。」

特朗普周四在賓州造勢,高聲抨擊拜登只在賓州短暫停留,已經拋棄賓州,還抨擊拜登是激進左派運動的魁儡,正設法摧毀美國的生活方式。

特朗普也正在準備下周一要登場的共和黨提名大會,他屆時將在白宮以視訊方式出席,預料將展現在他的執政之下,美國民眾的生活有所改善,同時也會繼續抨擊拜登。

