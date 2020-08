特朗普前白宮策略師涉詐欺被捕

【KTSF】

特朗普總統的前白宮總策略師班農(Steve Bannon)周四因涉嫌詐欺罪被捕,特朗普表示感覺難受,但就和他撇清關係。

班農與另外3名被告遭聯邦檢控官以詐欺罪名起訴,涉及興建邊境圍牆的騙局,興建圍牆是特朗普競選時最大的競選承諾之一,不過特朗普與他撇清關係。

特朗普說:「我覺得很難過,我已經很久沒有和他接觸。」

Bannon是特朗普2016年競選工程主席,之後擔任白宮總策略師,並在2018年遭到革職。

他周四被控協助策劃一個騙局,使用謊稱籌款要作為興建圍牆的款項,實際上卻拿來花在私人開銷,該籌款網站「We Build the Wall」有50萬人捐錢,並籌得超過2,500萬美元,創辦人Brian Kolfage曾對外宣稱,除了建圍牆,不會有一毛錢用在其他用途。

Kolfage說:「我們是這筆錢的管理者,我們要興建圍牆,我們會遵從每一個承諾。」

檢方指控的4名被告分別為66歲的Bannon、38歲的Kolfage、56歲的風險投資人士Andrew Badolato,以及49歲的科羅拉多居民Timothy Shea。

其中Bannon被控透過他控制的非牟利組織,從中得到超過100萬美元,而部分開支為他的私人用途,Bannon周四下午在紐約出庭,並在庭上表示不認罪。

