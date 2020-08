舊金山未達州府抗疫標準 未能脫離監察名單

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森周三預料,舊金山最快周四可以脫離州府監察名單,不過舊金山由於未達到一些抗疫指標,周四仍然在名單內。

報導指,舊金山未達到州府抗疫標準,其中一個指標是患病率,州府規定14日內每10萬人當中,不多於100個人染病,舊金山現時有平均122人染病,另外舊金山的深切治療部病床數目都未足夠。

市府表示,要脫離監察名單,必須連續3日達到州府所有抗疫指標,舊金山現時一日都未達到。

另一方面,舊金山下令恢復一些為兒童親身進行的教育或康樂活動,不過必須符合衛生指引,包括人數限制、保持社交距離、戴口罩等,學校就維持網上遙距教學。

市府在7月設立的社區學習中心(Community Learning Hubs)都可以進行全日的親身活動,該中心下星期一接受報名,為有低收入家庭等的學童提供電子產品來學習,9月14日開始運作。

舊金山現時累計有8,611宗確診個案,72人死亡。

