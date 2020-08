舊金山市參事建議撥款加強打擊針對亞裔罪案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參事安世輝和華裔社區組織合作,提出撥款長遠加強治安,打擊針對亞裔的罪案,以及促進亞裔和非洲裔社區連繫。

華人進步會林德樂說:「其實我們好多華裔的街坊同所有族裔一樣,大家都只是想安全,工作,回家,不需要擔心人身安全,好多街坊第一個反應是報警,因為不知有甚麼辦法,在全國的Black Lives Matter運動下,其實就是推動大家想下,有甚麼辦法減低罪案。」

華裔社區人士鄭小飛說:「華裔和非洲裔接觸和建立友誼很重要,如果他人社區有事,我們要挺身幫手,我們社區有事,都希望有人幫我們,他們有資源不代表,我們不能有資源,而是兩者都要有資源。」

市參事安世輝提出每年撥款300萬元,為期兩年,加強社區安全,為亞裔受害者和家屬成立支援組織,包括提供住宿、醫療、諮詢等服務,同時做社區安全外展,促進建立亞裔和非洲裔社區關係,他們相信要長遠減低罪案,需要靠社區服務。

