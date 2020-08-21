舊金山市參事建議撥款加強打擊針對亞裔罪案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參事安世輝和華裔社區組織合作，提出撥款長遠加強治安，打擊針對亞裔的罪案，以及促進亞裔和非洲裔社區連繫。

華人進步會林德樂說：「其實我們好多華裔的街坊同所有族裔一樣，大家都只是想安全，工作，回家，不需要擔心人身安全，好多街坊第一個反應是報警，因為不知有甚麼辦法，在全國的Black Lives Matter運動下，其實就是推動大家想下，有甚麼辦法減低罪案。」

華裔社區人士鄭小飛說：「華裔和非洲裔接觸和建立友誼很重要，如果他人社區有事，我們要挺身幫手，我們社區有事，都希望有人幫我們，他們有資源不代表，我們不能有資源，而是兩者都要有資源。」

市參事安世輝提出每年撥款300萬元，為期兩年，加強社區安全，為亞裔受害者和家屬成立支援組織，包括提供住宿、醫療、諮詢等服務，同時做社區安全外展，促進建立亞裔和非洲裔社區關係，他們相信要長遠減低罪案，需要靠社區服務。

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