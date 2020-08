美國郵政署長國會作證 承諾優先處理郵遞選票

【KTSF 張麗月報導】

對於11月大選將要面對大量郵寄選票的問題,美國郵政署長周五透過視像方式在國會作證時表示,有信心郵政署可以安全和準時地運送和處理所有郵遞選票。

美國郵政署長Louis Dejoy周五透過視訊會議向國會參議院作證時表示,他全力支持郵遞投票。

DeJoy說:「我將會郵寄選票,我已經郵寄選票多年。」

當被問及他是否支持郵遞投票時,DeJoy回答說:「是,我相信公眾應該可以郵寄投票,郵政署將會支持,我想應該是。」

郵政署長Dejoy也承諾,郵政署將會優先處理郵遞選票,以便盡快運送,任何改革要等到大選過後才會推行。

DeJoy說:「我們將採取程序在某些情況,優先處理郵遞選票,比一級郵遞還先。」

聯邦參議員羅姆尼問:「如果民眾在大選7天之內投票,他們是否有高度信心,你也是否很有信心,這些選票可以收到?」

DeJoy說:「極度有信心。」

郵政署長Dejoy保證全力支持郵寄投票,這一點與特朗普總統截然不同,特朗普曾經多次重申反對全民郵寄選票,又聲稱郵遞選票容易令人作弊,並且揚言會停止撥款去阻擋郵遞投票。

特朗普說:「他們希望撥款250億元給郵政署,現時他們需要這些錢供郵政署運作來處理數以百萬計選票,不能有全面郵遞投票,因為郵政署未有相關設備應付。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。