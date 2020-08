紐森指加州消防資源吃緊 感謝聯邦政府協助

【KTSF 萬若全報導】

加州山火的面積已經大於羅德島州,目前已經有6人喪生。

加州野火從15日開始到現在,已經燒燬77萬多英畝土地,面積已經大於羅德島,起因是在72小時內發生12,000次的雷電,數百處火點在加州燃燒,主火點就有20多個。

州長紐森說,加州消防人員吃緊,已經有來自外州的援助,共有12,000名消防人員對抗加州的野火,紐森也罕見的感謝聯邦的協助。

紐森說:「我要感謝特朗普政府,特別感謝聯邦緊急事務管理Robert Fenton,我經常說在這個時候,現在有4,000多萬加州人,現在不是分紅藍的時候,我們在這裡是要挽救性命。」

加州森林及防火局Cal Fire表示尚未走出谷底,所以大家一定要有撤離的心理準備。

Cal Fire發言人Shana Jones說:「當被告知請有撤離的準備,你不應該被動,現在就要有計畫,請留意居所附近的警報系統。」

關於火災收容中心在疫情期間是否安全,紐森表示,早在1月就已經開始為季節性山火的撤離做準備,美國紅十字會過去都是利用學校等大型場所,現在盡可能讓撤離者入住酒店,不論是在那個收容中心,民眾隨時要戴口罩,保持社交距離。

