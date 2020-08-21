紐森指加州消防資源吃緊 感謝聯邦政府協助

【KTSF 萬若全報導】

加州山火的面積已經大於羅德島州，目前已經有6人喪生。

加州野火從15日開始到現在，已經燒燬77萬多英畝土地，面積已經大於羅德島，起因是在72小時內發生12,000次的雷電，數百處火點在加州燃燒，主火點就有20多個。

州長紐森說，加州消防人員吃緊，已經有來自外州的援助，共有12,000名消防人員對抗加州的野火，紐森也罕見的感謝聯邦的協助。

紐森說：「我要感謝特朗普政府，特別感謝聯邦緊急事務管理Robert Fenton，我經常說在這個時候，現在有4,000多萬加州人，現在不是分紅藍的時候，我們在這裡是要挽救性命。」

加州森林及防火局Cal Fire表示尚未走出谷底，所以大家一定要有撤離的心理準備。

Cal Fire發言人Shana Jones說：「當被告知請有撤離的準備，你不應該被動，現在就要有計畫，請留意居所附近的警報系統。」

關於火災收容中心在疫情期間是否安全，紐森表示，早在1月就已經開始為季節性山火的撤離做準備，美國紅十字會過去都是利用學校等大型場所，現在盡可能讓撤離者入住酒店，不論是在那個收容中心，民眾隨時要戴口罩，保持社交距離。

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