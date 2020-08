香港推全民自願檢測下周起接受網上預約

【有線新聞】

香港特區政府宣布9月1日起推行全民自願檢測,為期兩星期,下周起接受網上預約,對象是無病徵的香港永久居民,檢測費用由中央承擔。特區政府強調,所有檢測都在香港做,個人及檢測資料不會傳送境外。

疫情爆發7個月,一波又一波。政府早前針對特定群組做檢測,確診比率介乎0.02%至0.06%,香港行政長官林鄭月娥指:「大海撈針是否符合效益?不可以說是錯。」

不過林鄭月娥說要令大家安心,確診個案找得一個得一個。加上在中央支援下,檢測能力提升,宣布9月1日開始推行全民檢測。計劃為期最多14日,每人有一次免費測試,對象是無病徵的香港永久居民,六歲以下就不可。各區會設立社區檢測中心,會是社區中心、體育館、學校禮堂。

市民下周起可在網上預約,填寫姓名、身份證號碼、電話號碼及選擇的社區中心,社區中心朝八晚八開放,中間會有一小時消毒清潔。

受醫護訓練的人員組成隊伍,組長是醫生、牙醫或護士,採集鼻腔及咽喉合併拭子樣本就由組員負責,會是醫療人員或醫護學生。

公務員事務局局長聶德權指:「交由相關院校自行決定,高年級或將畢業的學生更合適。所有參與的醫療隊伍與政府之間會是僱傭關係,保險等各方面由政府負責處理。」他們會穿戴N95口罩、面罩、保護衣及手套。

市民到場後需先到等候區,採集樣本後在指定通道離開。如果陰性會收到電話短訊,陽性就會收到衞生署通知安排送院。政府會安排人員運送樣本到實驗室,會有電子追蹤,強調所有檢測都會在香港做。

聶德權表示:「檢測機構只會知道樣本瓶序號,不會知道樣本屬於誰,所有個人資料包括檢測樣本及檢測結果,均不會傳送境外。」

政府重申今次計劃的檢測能力來自中央,亦都是由中央付費。中央承擔的還有多兩件事,亞博8至11號館會改建成社區治療設施,會有最多1,000張病床,部分設有負氣壓系統,爭取數星期內完成。

另外,又會在亞博旁邊的3.2公頃第二期用地建臨時醫院,初步設計樓高兩層,提供800張負氣壓病床,與正規醫院相近,最快四個月內興建好。

