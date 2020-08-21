香港推全民自願檢測下周起接受網上預約

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香港特區政府宣布9月1日起推行全民自願檢測，為期兩星期，下周起接受網上預約，對象是無病徵的香港永久居民，檢測費用由中央承擔。特區政府強調，所有檢測都在香港做，個人及檢測資料不會傳送境外。

疫情爆發7個月，一波又一波。政府早前針對特定群組做檢測，確診比率介乎0.02%至0.06%，香港行政長官林鄭月娥指：「大海撈針是否符合效益？不可以說是錯。」

不過林鄭月娥說要令大家安心，確診個案找得一個得一個。加上在中央支援下，檢測能力提升，宣布9月1日開始推行全民檢測。計劃為期最多14日，每人有一次免費測試，對象是無病徵的香港永久居民，六歲以下就不可。各區會設立社區檢測中心，會是社區中心、體育館、學校禮堂。

市民下周起可在網上預約，填寫姓名、身份證號碼、電話號碼及選擇的社區中心，社區中心朝八晚八開放，中間會有一小時消毒清潔。

受醫護訓練的人員組成隊伍，組長是醫生、牙醫或護士，採集鼻腔及咽喉合併拭子樣本就由組員負責，會是醫療人員或醫護學生。

公務員事務局局長聶德權指：「交由相關院校自行決定，高年級或將畢業的學生更合適。所有參與的醫療隊伍與政府之間會是僱傭關係，保險等各方面由政府負責處理。」他們會穿戴N95口罩、面罩、保護衣及手套。

市民到場後需先到等候區，採集樣本後在指定通道離開。如果陰性會收到電話短訊，陽性就會收到衞生署通知安排送院。政府會安排人員運送樣本到實驗室，會有電子追蹤，強調所有檢測都會在香港做。

聶德權表示：「檢測機構只會知道樣本瓶序號，不會知道樣本屬於誰，所有個人資料包括檢測樣本及檢測結果，均不會傳送境外。」

政府重申今次計劃的檢測能力來自中央，亦都是由中央付費。中央承擔的還有多兩件事，亞博8至11號館會改建成社區治療設施，會有最多1,000張病床，部分設有負氣壓系統，爭取數星期內完成。

另外，又會在亞博旁邊的3.2公頃第二期用地建臨時醫院，初步設計樓高兩層，提供800張負氣壓病床，與正規醫院相近，最快四個月內興建好。

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