代表舊金山日落區的市參事馬兆明確診新型肺炎。

馬兆明在下午發表聲明公佈這消息,他說自己一直有定期接受檢測,而在周四就獲告知檢測結果呈陽性,他家人也已經接受檢測。

他說自己的症狀輕微,所以會繼續遙距工作。

馬兆明說,自己一直有戴口罩,遵從公共衛生指引,保持社交距離和定期接受檢測,但始終未能免疫。

他呼籲公眾一定要認真看待這個病,聽從公共衛生官員的指令,做好本份保護自己和保護大眾。

這次是首次有舊金山市參事確診新型肺炎。

