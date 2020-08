金州殺手涉姦殺數十人 被判多次終身監禁

【KTSF 江良慧報導】

一名被稱為金州殺手的前加州警察,多年前在加州強姦和謀殺幾十人,他周五親自向受害人表示自己衷心抱歉後,被法官判處多次終身監禁,不得假釋。

74歲的Joseph James DeAngelo,6月時根據認罪協議,承認13項謀殺和13項與強姦有關的控罪,避過面對被判死刑的可能。

周五的判刑意味著,DeAngelo要為他在1975至1986年期間所犯的罪行老死在監獄內。

法官判形時說,當一個人犯下滔天罪行,有需要把他們鎖起來,讓他們永不可以傷害另一個無辜的人。

DeAngelo也公開承認幾十宗性侵罪行,不過那些罪行的起訴期限已經過去,DeAngelo所犯案件,遍布加州11個縣,53個罪案現場,和牽涉87名受害人,控方指當中暴力的程度簡直驚人。

判刑前,DeAngelo從輪椅中站起來,把口罩脫下並對廳內的人說說:「我聽過你們所有陳述,所有每一份,對每一個被我傷害的人,我真的感到抱歉。」

而當法官宣布DeAngelo將要被縣警帶走到監獄度過餘生時,法庭內不少人即時起立鼓掌。

