拜登民主黨全國大會發表演說 明確列出抗疫方針

【KTSF 歐志洲報導】

民主黨總統提名大會周四晚進入第4天,也就是最後一天的議程,萬眾矚目的就是以民主黨總統候選人的身分發表演講的拜登,而當晚為節目拉開序幕的,也是首位參選總統的華裔參選人楊安澤,他在多次辯論中認識拜登和副總統候選人賀錦麗。

楊安澤說:「當電視錄影機關機之後,當人潮離開之後,就只剩下你和他們,他們是真實的人,他們了解大家所面對的問題,他們是家長,也是愛國的人,他們要最好的給我們的國家,如果我們給他們機會,他們會每天為我們的家庭奮鬥。」

除了更多和拜登一同競逐民主黨提名的前參選人之外,提名大會也請來拜登的家人來分享他們認識的拜登。

拜登當晚人在特拉華州,Wilmington市的演講首先正式接受民主黨的提名。

拜登說:「我是個自豪的民主黨人,感到光榮能代表民主黨參選,我帶著尊敬和謙虛態度,接受競選美國總統的提名。」

拜登提及美國當前面對的四大挑戰,經濟衰退、疫情衝擊、種族正議和氣候變化。

他提到在對抗新冠病毒疫情方面,特朗普總統不能、也不肯領導國家對抗疫情,已經導致美國有超過500萬人染病,超過17萬人死亡,超過5千萬人失業,超過1千萬人失去醫療保險,每6戶生意當中就有一個關門。

拜登明確列出在對抗疫情方面有明確的全國方針,上任第一天,投資在研發快速病毒檢測、製造防護用品、不需要依賴其他國家進口、給學校足夠資源開課、宣導戴口罩、為保護國人的愛國行動。

拜登說:「我們會規定全國人民戴口罩,不是一種負荷,而是一個保護彼此的愛國責任,簡單來說,我們要做我們最初就應該做的事。」

拜登表示,其他必須處理的事務包括,在經濟方面將會製造500萬個在科技和綠色工業的就業機會,加強奧巴馬健保法、投入解決學生債務問題、改革移民體系、給予婦女平等工資、在氣候變化問題領導全球、改革稅制來獎勵辛苦工作人士、保護社安金和Medicare聯邦健保制度等。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。