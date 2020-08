【有線新聞】

民主黨黨代表通過新黨綱,黨綱草稿表明支持香港自治,並刪除奉行「一中政策」字眼。

新黨綱草稿指北京打壓香港自治,民主黨支持港人的民主權利,將全面履行《香港人權與民主法案》,包括制裁損害香港自治的官員、企業、人士與金融機構。

在涉及台灣的部分,對比上月底的草稿及4年前的黨綱,少了原有「一中政策」字眼,只保留承諾遵守《台灣關係法》,繼續支持以符合台灣人民期望及最大利益的和平方案,解決兩岸問題。

民主黨黨代表周二晚通過新黨綱,未正式公布新版本。

