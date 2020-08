灣區多場山火輕微受控 北灣LNU山火4人亡

【KTSF】

焚燒灣區的多場山火,至今一共燒毀約45萬英畝土地,周五火勢輕微受控,Solano縣警證實,在Solano縣English Hill一帶的火場,找到一名男性遺體,不幸在山火中遇難,消防官員證實,目前燃燒面積最大的LNU山火,已造成4人死亡。

焚燒Santa Cruz和San Mateo縣一帶的CZU山火,火場面積達4萬英畝,而且火勢繼續蔓延,幾乎完全未受控,CZU山火至今燒毀20幢建築物,另外8,600幢建築物受威脅,2.2萬幾人要疏散,有志願者協助鄰居疏散農場動物。

You are seeing what our air operations are seeing. Incredible. Destructive. Sad. #CZULightningComplex pic.twitter.com/1XfpgwkrHU — CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) August 21, 2020

中半島的Big Basin紅木州公園都受到山火影響,有建築物和營地損毀,職員和露營者要疏散。

另一個肆虐北灣5個縣的LNU山火,就燒毀超過219,067英畝土地,火勢目前7%受控,消防當局出動747波音飛機救火,北灣Healdsburg市居民處於隨時要疏散的狀態。

截至周五早上,LNU山火已燒毀480幢建築物,導致125幢建築物受損,約30,500幢受威脅。

CalFire表示,缺乏人手和資源,呼籲居民耐心等候,正等候州府派人協助救援。

至於在南灣聖荷西以東的SCU山火,焚燒超過229,968英畝土地,火勢有一成受控。

州長紐森周四表示,從聯邦應急管理局獲得一筆山火救援金,對抗灣區的CZU和LNU山火,將會資助75%的救災資金。

