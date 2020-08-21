灣區多地山火已焚燒500幢建築 火場達50萬英畝（視頻）

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灣區附近多場山火，火場面積達至少50萬英畝，焚燒500多幢建築物，其中北灣的LNU山火，已造成最少4人死亡。

肆虐Santa Cruz和San Mateo縣一帶的CZU山火，已經焚燒超過5萬英畝土地，火勢仍未受控，山火燒到住宅區，許多已燒成灰燼，64,000人撤離家園，有50多幢建築物被燒毀，2.4萬幢建築物受威脅。

CalFire投入一千多名消防員救火，有消防員表示，未見過火勢如此猛烈，有居民好擔心回來後再見不到自己的家，州府又指會關閉半月灣和Pacifica海灘直至下星期一，疏道交通給救援車輛進出火場。

包括北灣Sonoma、Solano和Napa縣的LNU山火，火場面積已經接近22萬英畝，完全未受控，成為加州史上第十大山火，強制撤離範圍都擴大，目前最少有4人死亡，480棟建築物被焚毀，超過3萬棟建築受威脅，州府派出雙倍消防員救災。

消防官員又指，火勢正向Russian River方向蔓延，不過擔心風勢會有改變。

南灣Santa Clara縣以東的SCU山火就燒毀近23萬英畝土地，目前一成火勢受控。

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