灣區多地山火已焚燒500幢建築 火場達50萬英畝（視頻）

灣區附近多場山火,火場面積達至少50萬英畝,焚燒500多幢建築物,其中北灣的LNU山火,已造成最少4人死亡。

肆虐Santa Cruz和San Mateo縣一帶的CZU山火,已經焚燒超過5萬英畝土地,火勢仍未受控,山火燒到住宅區,許多已燒成灰燼,64,000人撤離家園,有50多幢建築物被燒毀,2.4萬幢建築物受威脅。

CalFire投入一千多名消防員救火,有消防員表示,未見過火勢如此猛烈,有居民好擔心回來後再見不到自己的家,州府又指會關閉半月灣和Pacifica海灘直至下星期一,疏道交通給救援車輛進出火場。

包括北灣Sonoma、Solano和Napa縣的LNU山火,火場面積已經接近22萬英畝,完全未受控,成為加州史上第十大山火,強制撤離範圍都擴大,目前最少有4人死亡,480棟建築物被焚毀,超過3萬棟建築受威脅,州府派出雙倍消防員救災。

消防官員又指,火勢正向Russian River方向蔓延,不過擔心風勢會有改變。

南灣Santa Clara縣以東的SCU山火就燒毀近23萬英畝土地,目前一成火勢受控。

