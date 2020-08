灣區山火重災區空氣污染嚴重達紅色級別（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

山火導致舊金山灣區的空氣品質成為當前全球空氣最差的地區,山火重災區的空氣污染指數,PM2.5周四最高超過450,達到危害水平的褐紅色級別。

根據Purple Air網站的數據,灣區空氣品質從8月17日開始一直飆升,由紅色的不健康級別150,上升到褐紅色,危害所有人健康的級別。

東灣Livermore居民湯雪敏表示,最近幾天的空氣品質非常差。

湯雪敏說:「最近天氣很大煙,天空都是黃黃的,通常在居家的時候我們都會在院子裡玩,孩子們都會在外面跑,可是現在連室外都不能去,所以現在都是留在家裡面。」

灣區三大山火區域,北灣的LNU、南灣和東灣的SCU,以及中半島San Mateo至Santa Cruz的CZU山火區域,空氣污染PM2.5指數,周四都介於200到500之間,最嚴重的地區則在東灣,為讓家裡的空氣保持清潔,一些居民在家裡都擺放了空氣清新機或過濾淨化器。

湯雪敏說:「現在天氣這樣,都是在室內的話,也會開空氣清新機,不然的話在開門關門的時候,灰塵會進入,在家小孩子可能比較敏感,就會咳嗽,我們都要盡量保持室內的空氣比較清新、乾淨一點,這樣不會影響太大。」

氣象學家表示,儘管地圖上有些地區顯示空氣品質屬於綠色的健康級別,但預計灣區整體的空氣品質仍然較差,可能要持續至本週日。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。