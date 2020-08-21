灣區山火重災區空氣污染嚴重達紅色級別（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

山火導致舊金山灣區的空氣品質成為當前全球空氣最差的地區，山火重災區的空氣污染指數，PM2.5周四最高超過450，達到危害水平的褐紅色級別。

根據Purple Air網站的數據，灣區空氣品質從8月17日開始一直飆升，由紅色的不健康級別150，上升到褐紅色，危害所有人健康的級別。

東灣Livermore居民湯雪敏表示，最近幾天的空氣品質非常差。

湯雪敏說：「最近天氣很大煙，天空都是黃黃的，通常在居家的時候我們都會在院子裡玩，孩子們都會在外面跑，可是現在連室外都不能去，所以現在都是留在家裡面。」

灣區三大山火區域，北灣的LNU、南灣和東灣的SCU，以及中半島San Mateo至Santa Cruz的CZU山火區域，空氣污染PM2.5指數，周四都介於200到500之間，最嚴重的地區則在東灣，為讓家裡的空氣保持清潔，一些居民在家裡都擺放了空氣清新機或過濾淨化器。

湯雪敏說：「現在天氣這樣，都是在室內的話，也會開空氣清新機，不然的話在開門關門的時候，灰塵會進入，在家小孩子可能比較敏感，就會咳嗽，我們都要盡量保持室內的空氣比較清新、乾淨一點，這樣不會影響太大。」

氣象學家表示，儘管地圖上有些地區顯示空氣品質屬於綠色的健康級別，但預計灣區整體的空氣品質仍然較差，可能要持續至本週日。

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