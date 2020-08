【KTSF 黃恩光報導】

一個女人涉嫌魯莽駕駛,在東灣Alameda市的街道橫衝直撞,車上的人包括肇事司機和她5歲大的兒子都沒有佩戴安全帶,案件導致3車相撞,4人受傷,肇事司機和她的兒子都需要送院治療。

警方表示,周三下午,有目擊者看見一輛汽車在Grand街夾Otis Drive一帶橫衝直撞,有時更駛到對頭的行車線,肇事汽車後來衝紅燈,與另外兩架車相撞,並撞向一棟住宅的外牆。

警方表示,肇事司機撞車後,帶著一個5歲孩童逃走,留下一個成年人在車裡,本地KTVU電視台的記者報導,撞車之前,肇事司機在車裡與一個共同撫養她兒子的女人爭吵。

警方表示,肇事司機沒有汽車保險,駕駛執照過期,所駕駛的汽車沒有登記證明,她面對魯莽駕駛、不顧而去、危害兒童等刑事控罪。

