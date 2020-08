世貿預測全球經濟明年出現V型反彈機會低

【KTSF 吳宇斌報導】

世界貿易組織(WTO)周三表示,受新型肺炎疫情衝擊,全球第二季貿易量急劇下降,第三季貿易雖然可能會回升,但復甦的強度仍然很不確定,對2021年經濟強勁V型反彈的預測可能過於樂觀。

世貿周三公布最新商品貿易預測指數為84.5,除較100點的基準值低15.5,顯示成長趨勢走緩,也是2007年以來的最低數據,與2008年至2009年全球金融危機時的谷底相當。

世貿組織指出,受疫情衝擊今年第二季全球商品貿易量急劇下降,程度可能是歷史性。

第三季雖將出現局部上升,但因疫情持續發展影響,使得復甦的強度高度不確定。

這份預測提到,目前雖然汽車和空運產業處於低迷,但電子零組件及農產品僅出現小幅下跌,顯示保持相對良好情勢。

預測強調,世貿經濟學家曾在6月警告全球疫情所造成沉重經濟損失,對2021年強勁的V型反彈的預測可能過於樂觀,且因現今疫情不確定性仍在上升,代表長期持續低迷可能才是真正的前景。

