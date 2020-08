【KTSF】

北灣Vacaville有多棟民居被燒毀,居民還未可以返回家園。

大火跳到80號州際公路,燒毀了數十間Vacaville和Fairfield的房屋,Travis空軍基地也有部分人要撤離。

Cal Fire官員表示,天氣條件應該可以在周四控制大火的邊緣,目前Fairfied已經允許居民回家。

Vacaville消防當局擔心仍有餘燼,所以撤離的居民尚不能回去。

PG&E位於Vacaville一名員工周三協助警消人員時不幸死亡,他是第一位北加山火喪生的人,另外有數位居民受傷。

