據報美國多間高等學府採措施保障中國政治課程師生

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據報多間美國高等學府關注《港區國安法》生效後，影響學術自由，考慮開辦涉及中國政治的課堂時採取措施，包括安排學生匿名呈交作業，保障師生不被追究。

哈佛商學院的政治學碩士課程一年級其中一項必修科，是要閱讀維吾爾人在新疆再教育營寫的日記，但校方商討下年度起酌情豁免，如果學生、包括本地生選擇不報讀此科，不會扣減學分。

《華爾街日報》報道，有此改變是因為校方憂慮《港區國安法》下，境外機構、組織及人員受到規管，加上受新型肺炎疫情影響，今年不少內地和香港學生，要遙距以視像參與課堂。

哈佛擔心內地執法部門可能會截獲課堂片段，無法確保兩地學生自由發表意見後不被追究。

美國多間高等院校亦有同樣關注，普林斯頓大學的中國政治科教授認為，不應該因害怕被檢控而屈服、自我審查，但認同需要保障學生，他會在課程加上標示，指某些內容「有敏感資訊」，或會引起中國政府關注，及安排學生呈交作業時以代號取代真名，避免日後被追究。

賓夕法尼亞州大學政治學系教授亦有意採取相似措施，由學生自行決定是否報讀，憂慮如果課程內容外洩，會影響師生到中國時的人身安全。

著名私立大學阿默斯特學院政治學教授亦考慮安排班上20多名學生，在匿名網上聊天室交流意見。

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