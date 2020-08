據報美國多間高等學府採措施保障中國政治課程師生

【有線新聞】

據報多間美國高等學府關注《港區國安法》生效後,影響學術自由,考慮開辦涉及中國政治的課堂時採取措施,包括安排學生匿名呈交作業,保障師生不被追究。

哈佛商學院的政治學碩士課程一年級其中一項必修科,是要閱讀維吾爾人在新疆再教育營寫的日記,但校方商討下年度起酌情豁免,如果學生、包括本地生選擇不報讀此科,不會扣減學分。

《華爾街日報》報道,有此改變是因為校方憂慮《港區國安法》下,境外機構、組織及人員受到規管,加上受新型肺炎疫情影響,今年不少內地和香港學生,要遙距以視像參與課堂。

哈佛擔心內地執法部門可能會截獲課堂片段,無法確保兩地學生自由發表意見後不被追究。

美國多間高等院校亦有同樣關注,普林斯頓大學的中國政治科教授認為,不應該因害怕被檢控而屈服、自我審查,但認同需要保障學生,他會在課程加上標示,指某些內容「有敏感資訊」,或會引起中國政府關注,及安排學生呈交作業時以代號取代真名,避免日後被追究。

賓夕法尼亞州大學政治學系教授亦有意採取相似措施,由學生自行決定是否報讀,憂慮如果課程內容外洩,會影響師生到中國時的人身安全。

著名私立大學阿默斯特學院政治學教授亦考慮安排班上20多名學生,在匿名網上聊天室交流意見。

