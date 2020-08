【KTSF】

特朗普總統周三公開讚揚香港壹傳媒與蘋果日報的創辦人黎智英是個勇敢的人,黎智英上週被香港警方以港區國安法拘捕他。

特朗普說:「我為他感到難過,因為我聽說他是個好人,我聽說他是好人,顯然是個勇敢的人。」

特朗普也指出,美國透過給予香港許多的誘因來補貼香港,令香港在貿易商業取得成功,這個都是為了香港的自由,但現在要將好處都留回給美國。

特朗普說:「在這個自由顯然似被剝奪,我們將保留所有過去給他們的誘因,那是數以十億元計算的錢,所有這些生意將返回本國,包括紐約證交所、Nasdaq等,生意將回來。」

