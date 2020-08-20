俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼懷疑被落毒昏迷

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俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼懷疑被落毒，昏迷送到西伯利亞醫院救治，情況嚴重，當局指他沒有生命危險。

網上流傳納瓦爾尼乘搭客機，急降鄂木斯克機場後的情況，醫護人員攜同急救用品來回機艙，機組人員在近機頭位置處理。納瓦爾尼其後由擔架抬上救護車，轉送醫院深切治療部，要用人工肺。

發言人指納瓦爾尼登機前未有異常，其後突然流汗，並叫她跟他對話、讓他集中，納瓦爾尼上廁所後失去意識，懷疑是中毒，很大可能是早上登機前喝過的茶被混入有毒物質，已經報警處理，並懷疑事件與下月地方選舉有關。

納瓦爾尼妻子趕赴醫院，醫院為納瓦爾尼做測試，稱他的情況穩定，不肯定他是否被人落毒，並指會診斷他是否「自然中毒」，納瓦爾尼所屬基金會的律師要求當局展開刑事調查。

納瓦爾尼原定由西伯利亞的托木斯克，乘坐飛機返回莫斯科，因為懷疑中毒，客機不久緊急降落。托木斯克機場和機場咖啡廳稱，會翻看閉路電視片段調查。

44歲的納瓦爾尼是律師，同時多次發起反貪腐示威，去年7月號召民眾示威，抗議當局阻止反對派人士參加地方選舉，被控組織非法集會罪成，判囚30日，服刑期間曾經因為懷疑中毒，面部嚴重腫脹入院，院方當時稱他嚴重過敏。

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