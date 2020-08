俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼懷疑被落毒昏迷

【有線新聞】

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼懷疑被落毒,昏迷送到西伯利亞醫院救治,情況嚴重,當局指他沒有生命危險。

網上流傳納瓦爾尼乘搭客機,急降鄂木斯克機場後的情況,醫護人員攜同急救用品來回機艙,機組人員在近機頭位置處理。納瓦爾尼其後由擔架抬上救護車,轉送醫院深切治療部,要用人工肺。

發言人指納瓦爾尼登機前未有異常,其後突然流汗,並叫她跟他對話、讓他集中,納瓦爾尼上廁所後失去意識,懷疑是中毒,很大可能是早上登機前喝過的茶被混入有毒物質,已經報警處理,並懷疑事件與下月地方選舉有關。

納瓦爾尼妻子趕赴醫院,醫院為納瓦爾尼做測試,稱他的情況穩定,不肯定他是否被人落毒,並指會診斷他是否「自然中毒」,納瓦爾尼所屬基金會的律師要求當局展開刑事調查。

納瓦爾尼原定由西伯利亞的托木斯克,乘坐飛機返回莫斯科,因為懷疑中毒,客機不久緊急降落。托木斯克機場和機場咖啡廳稱,會翻看閉路電視片段調查。

44歲的納瓦爾尼是律師,同時多次發起反貪腐示威,去年7月號召民眾示威,抗議當局阻止反對派人士參加地方選舉,被控組織非法集會罪成,判囚30日,服刑期間曾經因為懷疑中毒,面部嚴重腫脹入院,院方當時稱他嚴重過敏。

