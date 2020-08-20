美國零售業銷售過去3個月持續上升 但未來存隱憂

【KTSF 吳宇斌報導】

疫情之下，上百萬美國人仍失業，當中很多人更難以生活，經濟前景不明朗，但儘管如此，國內消費卻快速反彈。

4月份零售業經歷了7年來最大跌幅之後，目前零售業銷售正在反彈，過去3個月，消費者支出都有所上升，7月更創下歷史最高紀錄，零售業銷售在美國經濟增長中佔最大比重。

而這次增長當中，電子、汽油、服裝以及酒吧餐廳等項目，都見到消費者有大筆支出，在新車和新房上的支出增長也同樣強勁，而聯邦商務部的報告卻沒有把美髮、醫療花費和金融服務的消費者支出計算在內。

不過專家表示，數字很好看，但現在不是慶祝的時候，因為早前聯邦的刺激經濟法案中，每週600元的額外失業金對消費者支出有幫助，但在7月底這個額外失業金已經停止發放，經濟學家指可能讓消費者停止消費，而第二輪的刺激經濟法案則仍然在國會討論中。

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