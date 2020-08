美國零售業銷售過去3個月持續上升 但未來存隱憂

【KTSF 吳宇斌報導】

疫情之下,上百萬美國人仍失業,當中很多人更難以生活,經濟前景不明朗,但儘管如此,國內消費卻快速反彈。

4月份零售業經歷了7年來最大跌幅之後,目前零售業銷售正在反彈,過去3個月,消費者支出都有所上升,7月更創下歷史最高紀錄,零售業銷售在美國經濟增長中佔最大比重。

而這次增長當中,電子、汽油、服裝以及酒吧餐廳等項目,都見到消費者有大筆支出,在新車和新房上的支出增長也同樣強勁,而聯邦商務部的報告卻沒有把美髮、醫療花費和金融服務的消費者支出計算在內。

不過專家表示,數字很好看,但現在不是慶祝的時候,因為早前聯邦的刺激經濟法案中,每週600元的額外失業金對消費者支出有幫助,但在7月底這個額外失業金已經停止發放,經濟學家指可能讓消費者停止消費,而第二輪的刺激經濟法案則仍然在國會討論中。

