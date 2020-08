【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)表示,北灣Vacaville市一名修理技工,在協助前線消防員撲救LNU Lightning Complex山火時死亡。

PG&E表示,為尊重死者家人,現階段不會透露細節。

而據Cal Fire透露,該名修理技工當時正在現場清理基建,讓前線消防員可以安全撲火。

LNU山火的火場面積已擴大至131,000英畝,燒毀105幢建築物,另外70幢建築物受損,目前仍然零受控。

山火正威脅約3萬多幢建築物,導致Sonoma、Napa和Solano縣廣泛地區需要疏散。

當中以Hennessey山火燃燒範圍最廣,火場面積已達105,000英畝。

