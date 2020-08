紐約市警局成立特遣隊打擊亞裔仇視罪行

【KTSF 江良慧報導】

自從新型肺炎在美國爆發以來,在紐約市針對亞裔的種族歧視攻擊事件增多,紐約市警察局周二就宣布,成立專門的特遣隊,打擊以亞裔為對象的仇視罪行。

有越來越多人拍攝到針對亞裔的仇視罪行,紐約市警察局因此特別成立全新的亞裔仇恨犯罪特遣隊,隊員包括25名亞裔探員,他們都懂雙語,希望有助因為不懂英文而不報警的受害人。

紐約市警察局表示,市內針對亞裔的仇視罪行不成比例的多,單3月21日至8月初,就有21宗報案,至今有17人被捕。

其中兩個例子是,一個男人涉嫌在Bronx的5號列車上,向一個亞裔女人吐口水,還有另外這在Brookln發生的事,警方說還有很多,不過沒有報案,當局希望這個新的隊伍可以有幫助。

警方不肯定為何有人要針對亞裔,不過有人就懷疑與新型肺炎有關。

紐約警方說,這個特遣隊就算在疫情大流行完結後還會繼續運作。

