紐約市警局成立特遣隊打擊亞裔仇視罪行

【KTSF 江良慧報導】

自從新型肺炎在美國爆發以來，在紐約市針對亞裔的種族歧視攻擊事件增多，紐約市警察局周二就宣布，成立專門的特遣隊，打擊以亞裔為對象的仇視罪行。

有越來越多人拍攝到針對亞裔的仇視罪行，紐約市警察局因此特別成立全新的亞裔仇恨犯罪特遣隊，隊員包括25名亞裔探員，他們都懂雙語，希望有助因為不懂英文而不報警的受害人。

紐約市警察局表示，市內針對亞裔的仇視罪行不成比例的多，單3月21日至8月初，就有21宗報案，至今有17人被捕。

其中兩個例子是，一個男人涉嫌在Bronx的5號列車上，向一個亞裔女人吐口水，還有另外這在Brookln發生的事，警方說還有很多，不過沒有報案，當局希望這個新的隊伍可以有幫助。

警方不肯定為何有人要針對亞裔，不過有人就懷疑與新型肺炎有關。

紐約警方說，這個特遣隊就算在疫情大流行完結後還會繼續運作。

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