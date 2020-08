【KTSF】

網的公司Lyft宣布,將於周四午夜11時59分起,暫停在加州的業務。

這項決定是源於加州法院上周的裁決,當中規定網的公司必須把旗下的司機界定為僱員,而非合約工,要為司機提供醫療保險、有薪病假和費用報銷等福利。

Uber尚未作出正式公布,但稍早Uber曾表示,因應法院的裁決,可能要暫停加州的業務。

