【KTSF】

在南加州出生、在南灣Palo Alto長大的前NBA職籃球星林書豪,已取得中華民國護照。

曾效力金州勇士、紐約人、休士敦火箭及多倫多速龍等多支NBA球隊的林書豪,去年轉戰中國男子籃球職業聯賽(CBA),效力北京首鋼。

目前身處台灣的林書豪爸爸接受傳媒訪問時表示,他與太太都是在台灣出生,本來就有中華民國護照,所以趁現在這個機會申請護照。

根據CBA規定,每支球隊最多只能同時讓兩名「外援」登場,外界猜測,林書豪近來申辦護照,是否下季他想轉換身分繼續征戰CBA。

林書豪早前表示,賽季剛結束會先休息一下,再決定是否與北京隊續約。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。