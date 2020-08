港府譴責美國單方面暫停或終止三項協定

【有線新聞】

香港特區政府嚴厲譴責美國單方面暫停或終止與香港三項協定,又指停止引渡逃犯對美國影響大於香港。

特區政府發新聞稿對美國做法表示強烈反對和痛惜,批評是以香港作為棋子為中美關係添加麻煩。

政府指三項協定並非美國對港的優惠待遇,而是雙方基於互惠誠信達成的雙邊協議,美國單方面中止,不尊重雙邊和多邊主義,應受國際社會譴責。

政府逐項協議點評,其中「引渡逃犯」協議由1998年生效至今,香港移交69人去美國,而美國移交了23人予香港,中斷協定對美方影響更大。又指逃犯通常是犯嚴重罪行,如詐騙、販毒、殺人、強姦等等,煞停引渡協議只會令犯人逃避法律制裁,幫不到受害者討回公義,美方要為法治、美國人民和國際社會負責。

至於「移交被判刑人士」協議,政府指2012年起已經沒有批出,因為香港曾將一個判監24年的毒販移交美國服刑,但翌年即獲美方大幅減刑及釋放,政府質疑公義是否得到彰顯。政府敦促美方停止干預香港內政,撤回對港區國安法的無理指控。

