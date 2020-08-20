拜登副總統搭檔賀錦麗發表演講 強調投票重要性

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民主黨總統提名大會周三晚進入第三天議程，重頭戲是拜登的副總統搭檔賀錦麗演講。

第三天的民主黨全國代表大會周三晚再次締造歷史，提名加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris），代表民主黨競選副總統，她也因此成為首個有色人種女性副總統候選人，她周三晚致歡迎詞時，強調投票的重要。

賀錦麗說：「當我們投票，情況就會改變，當我們投票，情況就會好轉，當我們投票，我們會提出所有人的需求，受到有尊嚴和尊重的對待，在全國各地。」

賀錦麗是牙買加和印度裔移民的後代，她在大會上分享個人的事跡，以及希望所有背景的美國人，可以從她的經歷中，找到他們的影子。

賀錦麗說：「我母親教導我服務他人，賦予生命的目的和意義，我希望她今晚能在這裡，但是我知道她在天上看著我，我一直想著這25歲的5呎高的印度婦女，在奧克蘭凱薩醫院生下我，她可能從來都沒想像過我會站在這裡。」

周三晚大會的演講嘉賓包括在12年前創造歷史，成為首位黑人總統的奧巴馬、上一次競選總統失利的希拉莉克林頓，以及眾議院議長普洛西等人，特朗普再度成為眾矢之的。

奧巴馬說：「特朗普還沒有成長到適任這份工作，因為他做不到，而這個失敗的結果很嚴重。」

希拉莉說：「4年來人們告訴我， 『我不理解他（特朗普）這麼危險，我希望能回到從前再來一次』，或者更糟的， 『我應該要投票的』，這次選舉不要再說早知道了。」

奧巴馬也分享親身經歷，強調拜登會比現任的總統強。

奧巴馬說：「8年期間，拜登總是房間內的最後一個人，當我在面對重大決定時，他幫我成為更好的總統。」

在民主黨提名大會正式提名拜登和賀錦麗之後，周四，也就是最後一天議程，兩人將正式接受提名，而拜登也將以民主黨總統候選人的身分發表演講。

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