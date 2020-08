拜登副總統搭檔賀錦麗發表演講 強調投票重要性

【KTSF】

民主黨總統提名大會周三晚進入第三天議程,重頭戲是拜登的副總統搭檔賀錦麗演講。

第三天的民主黨全國代表大會周三晚再次締造歷史,提名加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris),代表民主黨競選副總統,她也因此成為首個有色人種女性副總統候選人,她周三晚致歡迎詞時,強調投票的重要。

賀錦麗說:「當我們投票,情況就會改變,當我們投票,情況就會好轉,當我們投票,我們會提出所有人的需求,受到有尊嚴和尊重的對待,在全國各地。」

賀錦麗是牙買加和印度裔移民的後代,她在大會上分享個人的事跡,以及希望所有背景的美國人,可以從她的經歷中,找到他們的影子。

賀錦麗說:「我母親教導我服務他人,賦予生命的目的和意義,我希望她今晚能在這裡,但是我知道她在天上看著我,我一直想著這25歲的5呎高的印度婦女,在奧克蘭凱薩醫院生下我,她可能從來都沒想像過我會站在這裡。」

周三晚大會的演講嘉賓包括在12年前創造歷史,成為首位黑人總統的奧巴馬、上一次競選總統失利的希拉莉克林頓,以及眾議院議長普洛西等人,特朗普再度成為眾矢之的。

奧巴馬說:「特朗普還沒有成長到適任這份工作,因為他做不到,而這個失敗的結果很嚴重。」

希拉莉說:「4年來人們告訴我, 『我不理解他(特朗普)這麼危險,我希望能回到從前再來一次』,或者更糟的, 『我應該要投票的』,這次選舉不要再說早知道了。」

奧巴馬也分享親身經歷,強調拜登會比現任的總統強。

奧巴馬說:「8年期間,拜登總是房間內的最後一個人,當我在面對重大決定時,他幫我成為更好的總統。」

在民主黨提名大會正式提名拜登和賀錦麗之後,周四,也就是最後一天議程,兩人將正式接受提名,而拜登也將以民主黨總統候選人的身分發表演講。

