【KTSF 郭柟報導】

東灣Contra Costa縣准許公立和私立小學申請恢復親身授課。

目前Contra Costa縣小學仍只是提供網上遙距教學,不過縣衛生部門表示,對過去兩星期縣內確診數字和住院人數感到樂觀,認為現時適合計劃重開小學,他們將會提出實質指引,確保學校安全重開。

當局又指,所有重開的學校必須要有措施,為出現病徵的師生做病毒檢測,以及經常清潔和消毒設施,所有師生必須戴口罩,學生也必須保持固定小組。

衛生部門表示,會用大約10日時間審批申請,最終決定權交由州府。

州府在8月初容許小學申請豁免,如果獲得公共衛生部門准許,學校可以重開並提供親身授課。

