閃電引發加州367宗山火 州長宣布進入緊急狀態（視頻）

加州州長紐森形容,今年的山火季節特別多山火,再加上新型肺炎疫情雙重衝擊之下,令州府資源短缺。

州長紐森表示,過去72小時發生超過一萬次行雷,目前加州已知有367宗山火因週日閃電引發,仍在焚燒,大部分位於北加州,其中23宗是大山火,灣區一帶的山火都幾乎未受控,包括San Mateo縣和Santa Cruz縣一帶的CZU山火、南灣的SCU山火、北灣的LNU山火等。

紐森表示,撥款8,560萬元給加州森林及防火局CalFire增聘長期消防員救災,另外周二又宣佈進入緊急狀態,調配更多救災資源。

The Mercury News引述Cal Fire的發言人表示,建議所有加州居民收拾細軟,準備隨時要疏散,尤其是如果附近有山火,泊車時車頭向著車道,以便可以快速駕車離開。

紐森亦呼籲大家在這段期間盡量節省用電。

今年以來,加州一共發生6,754宗山火,比起去年同期多2千幾宗

