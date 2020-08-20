山火幾乎波及灣區所有縣 已燒毀200多棟建築

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區至今幾乎所有縣都出現山火，焚燒面積至少250,000英畝，而且仍沒有受控跡象，有數千名居民需要疏散，80號公路和580公路部分路段也被迫關閉。

因為雷電和高溫造成的閃電群大火，在灣區目前分成三大部分，其中火頭最多的是SCU閃電群山火，波及的縣包括Santa Clara、Alameda和Contra Costa縣，CZU山火包括San Mateo縣和Santa Cruz縣，北灣的LNU閃電群山火，包括Napa、Sonoma和Solano縣，大火已經焚毀200多棟建築，數千人被迫疏散。

Here’s a look at some of the vegetation in which the #CZULightningComplex is burning. @NWSBayArea says dry conditions will persist today. pic.twitter.com/MhzYHkItFn — CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) August 20, 2020

而北灣LNU山火至今已焚燒超過200平方英里範圍，而且尚無任何受控跡象，周三下午，山火已迫使Vacaville到Fairfield的80號公路被迫關閉，消防官員表示，關閉公路是為了減少車輛，以便附近需要疏散的居民可以快速撤離，由於風勢仍然較大，氣溫偏高，也給控制火勢帶來困難，當局呼籲受到山火威脅的居民，隨時做好撤離準備。

Napa縣府發言人Janet Upton說：「那包括車輛朝外，車鑰匙在裡面或容易拿到，準備好應急包，他們說的5個P，寵物、文件和人等等，一定要做好這些準備，因為隨時可能要撤離*

周三傍晚 東灣奧克蘭Eastmont Hill地區的Keller Avenue也發生山火，附近580公路也被迫關閉數條行車線，截至晚上8點，該處山火已受控，關閉的行車線也已重開。

大火也令整個灣區灰濛濛，舊金山上空的雲層加煙霧，已經幾乎看不到最高建築Salesforce大廈和Sutro Tower發射塔，灣區空氣品質管理局已發佈愛惜空氣日警告，有效期一直到本周日。

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