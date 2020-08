山火幾乎波及灣區所有縣 已燒毀200多棟建築

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區至今幾乎所有縣都出現山火,焚燒面積至少250,000英畝,而且仍沒有受控跡象,有數千名居民需要疏散,80號公路和580公路部分路段也被迫關閉。

因為雷電和高溫造成的閃電群大火,在灣區目前分成三大部分,其中火頭最多的是SCU閃電群山火,波及的縣包括Santa Clara、Alameda和Contra Costa縣,CZU山火包括San Mateo縣和Santa Cruz縣,北灣的LNU閃電群山火,包括Napa、Sonoma和Solano縣,大火已經焚毀200多棟建築,數千人被迫疏散。

Here’s a look at some of the vegetation in which the #CZULightningComplex is burning. @NWSBayArea says dry conditions will persist today. pic.twitter.com/MhzYHkItFn — CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) August 20, 2020

而北灣LNU山火至今已焚燒超過200平方英里範圍,而且尚無任何受控跡象,周三下午,山火已迫使Vacaville到Fairfield的80號公路被迫關閉,消防官員表示,關閉公路是為了減少車輛,以便附近需要疏散的居民可以快速撤離,由於風勢仍然較大,氣溫偏高,也給控制火勢帶來困難,當局呼籲受到山火威脅的居民,隨時做好撤離準備。

Napa縣府發言人Janet Upton說:「那包括車輛朝外,車鑰匙在裡面或容易拿到,準備好應急包,他們說的5個P,寵物、文件和人等等,一定要做好這些準備,因為隨時可能要撤離*

周三傍晚 東灣奧克蘭Eastmont Hill地區的Keller Avenue也發生山火,附近580公路也被迫關閉數條行車線,截至晚上8點,該處山火已受控,關閉的行車線也已重開。

大火也令整個灣區灰濛濛,舊金山上空的雲層加煙霧,已經幾乎看不到最高建築Salesforce大廈和Sutro Tower發射塔,灣區空氣品質管理局已發佈愛惜空氣日警告,有效期一直到本周日。

