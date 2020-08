【KTSF】

灣區幾乎所有的縣都出現山火,煙霧迷漫著上空,導致周三的空氣素質是全球最差,最嚴重的是東灣和南灣一帶。

PurpleAir地圖中可以看到灣區不同地區的AQI,也就是空氣質量指數,顏色越深,空氣污染越嚴重,可以看到灣區許多地方的指數都出現超過100的不健康水平。

在灣區和灣區周圍的縣發生的山火,除了看得到許多飄來的灰燼之外,在目前熱浪當中,污染空氣無法被吹散,導致這裡的空氣素質進一步惡化,特別會影響有呼吸系統病症的人。

民眾應該不要出門,並儘量在家中關閉門窗,有關當局宣布「愛惜空氣日」一直延伸到星期天

