聯邦當局與多市合作打擊罪案 逾千人被捕

【KTSF 吳宇斌報導】

聯邦司法部長巴爾說,聯邦執法人員與9個城市的警方合作,執行名為「傳奇行動」治安專案,至今逮捕了近1,500人,其中包括數十人因殺人和其他暴力犯罪而被捕。

巴爾周三到堪薩斯城,與地方、州和聯邦官員出席新聞發布會,他說聯邦政府派遣了1,000名執法人員在9個城市打擊犯罪,執行「Taliferro 傳奇行動」治安專案,一共逮捕了1,485人,當中有許多涉及暴力罪行,包括90人的案情,類似Talifero命案。

Talifero是堪薩斯城小童在家中睡覺時身中流彈死亡,巴爾指美國今年暴力罪案飆升,是因為有些州的法庭與檢察當局因為疫情而釋放那些暴力案罪犯,以及將警察妖魔化。

巴爾說:「我覺得這主要是法庭與檢控官提早釋放危險罪犯,我也認為這也涉及最近看到有人致力於妖魔化警員和撤資警務。」

「傳奇行動」治安專案涵蓋的9個城市是堪薩斯城、芝加哥、克里夫蘭、底特律、密爾沃基、聖路易、曼菲斯,以及Albuquerque。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。