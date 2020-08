多數受訪民眾表示對美國抗疫感失望

【KTSF 江良慧報導】

有最新民調發現,大部分美國人都表示,對美國的抗疫應變表現感失望,並相信這是白宮的錯。

在美國,大部分人都認為抗疫工作未如人意,最新民調顯示,接近七成美國人對美國的抗疫應變感到尷尬,有六成二人認為特朗普總統應該做多一點,尤其是周二看到他的集會上,群眾沒有社交距離,也很少人戴口罩。

特朗普說:「他們說我分化,我讓人團結起來,我們以從未有的方式讓人團結,然後我們就遭遇中國病毒。」

數據顯示,年輕人受感染導致全國確診個案急升,Notre Dame大學、密歇根州立大學、北卡大學Chapel Hill分校和Ithaca大學暫時都會虛擬教學,其他親自授課的就有心理準備隨時變網上授課。

阿利桑拿州大學校董Robert Robbins說:「我們會很快地每天看數字,若我們發現無法持續,就會做其他大學所做的,就是全網上教學。」

公校系統也遭受壓力要教師親自授課,而雖然佛州有命令一定要親自上課,但Miami-Dade縣決定只會網上遙距上課。

Miami-Dade縣校監Alberto Carvalho說:「經過一星期密集訓練後,我們會從31日開始網上授課。」

而追蹤病毒傳播的官員就透過聯邦疾控中心(CDC)一個搜尋疾病基因物料的計劃追查污水,專家相信就算是沒有症狀的人,都可以透過糞便排出病毒。

