多數受訪民眾表示對美國抗疫感失望

【KTSF 江良慧報導】

有最新民調發現，大部分美國人都表示，對美國的抗疫應變表現感失望，並相信這是白宮的錯。

在美國，大部分人都認為抗疫工作未如人意，最新民調顯示，接近七成美國人對美國的抗疫應變感到尷尬，有六成二人認為特朗普總統應該做多一點，尤其是周二看到他的集會上，群眾沒有社交距離，也很少人戴口罩。

特朗普說：「他們說我分化，我讓人團結起來，我們以從未有的方式讓人團結，然後我們就遭遇中國病毒。」

數據顯示，年輕人受感染導致全國確診個案急升，Notre Dame大學、密歇根州立大學、北卡大學Chapel Hill分校和Ithaca大學暫時都會虛擬教學，其他親自授課的就有心理準備隨時變網上授課。

阿利桑拿州大學校董Robert Robbins說：「我們會很快地每天看數字，若我們發現無法持續，就會做其他大學所做的，就是全網上教學。」

公校系統也遭受壓力要教師親自授課，而雖然佛州有命令一定要親自上課，但Miami-Dade縣決定只會網上遙距上課。

Miami-Dade縣校監Alberto Carvalho說：「經過一星期密集訓練後，我們會從31日開始網上授課。」

而追蹤病毒傳播的官員就透過聯邦疾控中心（CDC）一個搜尋疾病基因物料的計劃追查污水，專家相信就算是沒有症狀的人，都可以透過糞便排出病毒。

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