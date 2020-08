Walmart第二季網上銷售勁升97%

【KTSF 張麗月報導】

零售商Walmart第二季網上銷售包括食品在內勁升97%,即是接近一倍,第一季已經飆升74%,Walmart表示,網上雜貨路邊取貨的訂單在第二季的營銷額繼續打破紀錄,利潤方面仍然符合預期,Walmart實體店的銷售在第二季也上升超過9%。

Walmart又透露,消費者交易的次數平均減少14%,但交易的金額就平均增加27%。

Walmart的行政總裁Doug McMillon透露,日後將會推出會員制服務,叫做’Walmart+’,以便同Amazon的Prime會員服務抗衡。

他承認,如何管理好供應鏈仍然是個挑戰,但情況正在改善中。

至於Walmart旗下的貨倉式Sam’s Club會員數目在第二季增加超過六成,是超過5年來增幅最大,Sam’s Club的網購銷售也飆升接近四成,它的實體店銷售上升13%。

至於美國整體的網購在第二季上升接近四成半,是超過20年來升幅最大,這同實體零售店的情況剛剛相反,實體零售商包括Lord & Taylor、Ann Taylor的母公司Ascena集團等已申請破產保護。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。