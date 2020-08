郵政局長宣布暫停改革措施 大選後才實行

【KTSF】

特朗普親密盟友兼是長期共和黨捐款人的郵政局長Louis DeJoy周二表示,會暫停一切已經實施了的政策或營運改動,直至11月總統大選結束。

DeJoy在5月時獲特朗普委任為郵政局長,他早前批准削減預算,但就遭猛烈評擊,認為他是要損害郵政局應付郵寄投票時郵件數量急升的能力,幫助特朗普競選連任。

特朗普和其他共和黨人一直質疑郵寄選票不公正,但DeJoy就否認是應特朗普要求實施改變,說郵政局入不敷支,所以需要徹底整頓,才可做到長期可持續。

但為免外界誤會改變是要影響選舉的郵件,他決定暫停一切改動,直至選舉結束。

另外,DeJoy也會在周五和下星期分別到參議院一個委員會和眾議院監察委員會作證。

