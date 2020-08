【有線新聞】

美國回應港區國安法實施,暫停或終止與香港的3項雙邊協議。

美國國務院指,於周三通知香港當局已暫停或終止移交逃犯、移交被判刑的人,以及豁免國際航運利得稅,3項雙邊協議。

聲明指行動是要強調華府對北京實施港區國安法的深切關注,批評有關法例損害港人的自由,重申中共削弱《中英聯合聲明》所賦予香港五十年的高度自治,美國將香港視為「一國一制」,並對破壞香港人民自由的個人採取行動。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。