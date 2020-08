特朗普稱不想與中國交談 取消上周貿易談判

【有線新聞】

特朗普總統在亞利桑那州造勢這天,正值拜登正式獲民主黨提名出選總統。

特朗普批評對手「又弱勢又不精明」,指若由拜登勝選當總統的話,會將美國拱手相讓予中國,形同「被中國擁有」。

據報中美原訂上星期六視像開會,討論落實首階段貿易協議的進度。特朗普透露,是他本人決定取消談判。

特朗普說:「我推遲與中方的談判,何解?我此時不想與他們談,他們這樣對待我國,以至世界,我現在不想與中國談,好嗎?」

有記者問到他會否退出中美貿易協議,他回答:「再看看吧,大家會知道。」

他說中國本應可以阻截新型肺炎傳播,但中方對世界的所作所為「令人難以置信」。

選情落後的特朗普,近日除了多次公開批評中國處理疫情,亦說自己若敗選,是敗於郵遞投票下的「舞弊」。他更試圖不批撥款,阻止全民郵遞投票,引來外界抨擊。

增至20多個州揚言入稟,挑戰郵政署削減成本措施。被視為是總統親信的郵政署長德喬伊「讓步」,承諾大選前不會削減郵政服務,避免影響郵遞投票。

期間會重新發放員工超時工作補貼,及重新啟用郵件分類機器,同時承諾會準時派送選票,確保郵遞投票順利進行。

