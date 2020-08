舊金山為獲假釋家暴受害者提供臨時住所（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一些婦女因為是家暴的受害人而殺死虐待他們的配偶,原本接受無期徒刑的判刑,現在有出獄的機會,重新融入社會,舊金山就為其中一些獲得假釋的人提供臨時住所。

在金銀島的這些公寓在裝修之後,將在10月迎來11位新住戶,她們都是因為家暴而殺死前配偶的女子,她們多數在監獄中關押數十年之後,重返社會已經沒有親友可以依靠,目前的中途住所主要為要戒毒和戒酒人士服務,對她們並不適合。

舊金山市府和非牟利機構Five Keys合作幫助她們找臨時住所,市長布里德周二參觀了這些住所。

Rosemary Dyer是其中之一,她在獄中過了34年,今年4月獲釋。

Dyer說:「我也希望(殺人事件)不曾發生,我也希望有其他的後果,不曾打算要殺他,我還是會想念他,但是不會想念被折磨和虐待,他當時要好的時候可以是很好的。」

加州財務長馬世雲在擔任州議員時提出的議案,允許這些殺死家暴施暴者在法庭上提出她們受害的經歷,讓她們能獲得假釋。

馬世雲說:「我們發現她們出獄後沒有家人,要是沒有未來打算就不能出獄,要去哪裡住,有誰會照顧你。」

當局將給這些婦女提供如輔導、教育、職業培訓,和尋找永久住所方面的協助。

