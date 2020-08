【KTSF】

灣區上空周三籠罩著山火吹來的濃煙,空氣質素嚴重受影響,灣區空氣品質管理局已發出愛惜空氣警示,即日起生效至周日。

當局表示,整個灣區都會受到濃煙影響,當中以中半島、Santa Clara谷和Livermore谷地區影響最嚴重。

愛惜空氣警示生效期間,民眾不可使用火爐或燃燒木材,在空氣質素欠佳下,民眾應盡可能留在室內,不要打開門窗。

